Под руководством председателя Организационного комитета COP29 Самира Нуриева ряд членов Комитета посетил Бакинский олимпийский стадион

Руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета по проведению 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Самир Нуриев вместе с рядом членов Оргкомитета посети

27 августа под руководством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики, председателя Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Самира Нуриева ряд членов оргкомитета посетил Бакинский олимпийский стадион.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала Азербайджанская операционная компания COP29 представила презентацию о ходе процесса подготовки.

Затем руководитель Администрации Президента и сопровождающие его лица осмотрели Голубую и Зеленую зоны, а также пространства, отведенные для проведения Саммита лидеров, страновых павильонов, залов пленарных заседаний, дополнительных мероприятий, медиа, и другие пункты, а также ознакомились с ходом работ по строительству инфраструктуры.

В заключение председатель Оргкомитета Самир Нуриев дал поручения по соответствующим вопросам.