О нас

Самир Нуриев проинформировал гендиректора регионального департамента АБР о подготовке к COP29

Самир Нуриев проинформировал гендиректора регионального департамента АБР о подготовке к COP29 5 апреля руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета COP29 Самир Нуриев встретился с генеральным директором регионального департамента по Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (А
COP29
5 апреля 2024 г. 20:11
Самир Нуриев проинформировал гендиректора регионального департамента АБР о подготовке к COP29

5 апреля руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета COP29 Самир Нуриев встретился с генеральным директором регионального департамента по Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Евгением Жуковым.

Как сообщает Report, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Азиатским банком развития и процессе подготовки к CОР29.

Самир Нуриев отметил, что в этом году исполняется 25 лет сотрудничества Азербайджана с Азиатским банком развития, и подчеркнул, что наша страна высоко ценит это сотрудничество.

Евгений Жуков сказал, что Азиатский банк развития намерен тесно сотрудничать с нашей страной и оказывать техническую поддержку в связи с COP29.

Он выразил удовлетворение достигнутыми успехами в области диверсификации экономики Азербайджана, зеленого перехода и подчеркнул, что Азиатский банк развития готов внести свой вклад в этот процесс.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоSamir Nuriyev informs general director of ADB regional department about preparations for COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоSamir Nuriyev Asiya İnkişaf Bankının departamentinin Baş direktorunu COP29-a hazırlıqla bağlı məlumatlandırıb

Другие новости из категории

Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Президент: СОР29 открывает возможности для сотрудничества Азербайджана и США по вопросам изменения климата
Президент: СОР29 открывает возможности для сотрудничества Азербайджана и США по вопросам изменения климата
3 апреля 2024 г. 20:03
Мухтар Бабаев обсудил подготовку к COP29 с Евгением Жуковым
Мухтар Бабаев обсудил подготовку к COP29 с Евгением Жуковым
3 апреля 2024 г. 17:13
Ялчин Рафиев обсудил сотрудничество в рамках COP29 с секретарем Министерства окружающей среды Индии 
Ялчин Рафиев обсудил сотрудничество в рамках COP29 с секретарем Министерства окружающей среды Индии 
3 апреля 2024 г. 15:58
Мухтар Бабаев обсудил с конголезским министром меры по подготовке к COP29
Мухтар Бабаев обсудил с конголезским министром меры по подготовке к COP29
2 апреля 2024 г. 19:54
The Hub: СOP29 повлияет на климатическую повестку по углеводородам и зеленому финансированию
The Hub: СOP29 повлияет на климатическую повестку по углеводородам и зеленому финансированию
28 марта 2024 г. 14:10
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Хикмет Гаджиев: Проведение COP29 - это и вызов, и возможность для Азербайджана
Хикмет Гаджиев: Проведение COP29 - это и вызов, и возможность для Азербайджана
26 марта 2024 г. 10:52
Помощник президента: Азербайджан может стать мостом между Глобальными севером и югом
Помощник президента: Азербайджан может стать мостом между Глобальными севером и югом
21 марта 2024 г. 17:51
Джейхун Байрамов встретился с Эндрю Боуи
Джейхун Байрамов встретился с Эндрю Боуи
21 марта 2024 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi