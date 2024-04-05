Самир Нуриев проинформировал гендиректора регионального департамента АБР о подготовке к COP29

5 апреля руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета COP29 Самир Нуриев встретился с генеральным директором регионального департамента по Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (А

5 апреля руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета COP29 Самир Нуриев встретился с генеральным директором регионального департамента по Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Евгением Жуковым.

Как сообщает Report, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Азиатским банком развития и процессе подготовки к CОР29.

Самир Нуриев отметил, что в этом году исполняется 25 лет сотрудничества Азербайджана с Азиатским банком развития, и подчеркнул, что наша страна высоко ценит это сотрудничество.

Евгений Жуков сказал, что Азиатский банк развития намерен тесно сотрудничать с нашей страной и оказывать техническую поддержку в связи с COP29.

Он выразил удовлетворение достигнутыми успехами в области диверсификации экономики Азербайджана, зеленого перехода и подчеркнул, что Азиатский банк развития готов внести свой вклад в этот процесс.