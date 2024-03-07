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Самир Нуриев: ООН положительно оценила уровень подготовки Азербайджана к COP29

Самир Нуриев: ООН положительно оценила уровень подготовки Азербайджана к COP29 ООН положительно оценила уровень подготовки Азербайджана к проведению 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).
COP29
7 марта 2024 г. 19:52
Самир Нуриев: ООН положительно оценила уровень подготовки Азербайджана к COP29

ООН положительно оценила уровень подготовки Азербайджана к проведению 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

Как сообщает Report, об этом заявил глава Администрации президента Азербайджана, председатель Организационного комитета COP29 Самир Нуриев на втором заседании Оргкомитета.

Нуриев напомнил, что распоряжением главы государства состав Организационного комитета был расширен.

Председатель Оргкомитета подчеркнул, что в Азербайджане уже утвержден план мероприятий, связанный с Годом солидарности во имя зеленого мира, а план мероприятий по COP29 уже подготовлен. Нуриев отметил важность согласованности между обоими планами мероприятий.

Нуриев также добавил, что ООН положительно оценила уровень подготовки Азербайджана к предстоящей конференции.

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Версия на английском языке Samir Nuriyev: Azerbaijan’s level of preparedness for COP29 received positive assessment from UN
Версия на азербайджанском языке Samir Nuriyev: Azərbaycanın COP29-a hazırlıq səviyyəsi BMT tərəfindən müsbət qiymətləndirilib

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