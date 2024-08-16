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Самир Нуриев: Окончательный текст соглашения "Страна-хозяйка"  полностью согласован

Самир Нуриев: Окончательный текст соглашения "Страна-хозяйка"  полностью согласован Самир Нуриев: Окончательный текст соглашения "Страна-хозяйка"  полностью согласован
COP29
16 августа 2024 г. 20:06
Самир Нуриев: Окончательный текст соглашения Страна-хозяйка  полностью согласован

Окончательный текст соглашения "Страна-хозяйка", которое будет подписано между правительством Азербайджана и секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата полностью согласован.

Как сообщает Report, об этом на шестом заседании Оргкомитета COP29 заявил руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, председатель Оргкомитета Самир Нуриев.

Самир Нуриев отметил, что в связи с приглашениями сторонам Рамочной конвенции ООН об изменении климата на предстоящий 12-13 ноября Саммит лидеров обеспечена полная инклюзивность.

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Версия на английском языке COP29 in Azerbaijan: "Host Country" Agreement text fully agreed upon
Версия на азербайджанском языке COP29 Təşkilat Komitəsinin sədri: “Ev Sahibi Ölkə” Sazişinin yekun mətni tam razılaşdırılıb

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