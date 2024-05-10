Самир Нуриев: Единогласное решение о проведении COP29 в Азербайджане является выражением большого уважения к нашей стране

Азербайджанское государство проводит последовательную политику в области предотвращения изменений климата, ставших серьезной глобальной проблемой, оно присоединилось к международной инициативе по повышению до 2030 года объема возобновляемой энергии и энер

Азербайджанское государство проводит последовательную политику в области предотвращения изменений климата, ставших серьезной глобальной проблемой, оно присоединилось к международной инициативе по повышению до 2030 года объема возобновляемой энергии и энергоэффективности.

Как сообщает Report , об этом заявил руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев в своей статье, опубликованной в информационном агентстве - АЗЕРТАДЖ.

"В нашей стране принимаются соответствующие нормативно-правовые акты для развития "зеленой энергетики", Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, Нахчыванская Автономная Республика объявлены зонами "зеленой энергии". Азербайджан вместе с зарубежными партнерами приступил к реализации крупных проектов с целью развития сферы возобновляемой энергетики. Объявление 2024 года Распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 25 декабря 2023 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" является показателем большого внимания и чуткого отношения к охране окружающей среды. Единогласное решение о проведении в Азербайджане такого престижного мероприятия, как 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), будучи выражением уважения и доверия международной общественности к нашей стране, также является очередным успехом, достигнутым нами на новом этапе развития. Организационный комитет, созданный Распоряжением президента Ильхама Алиева, принимает соответствующие организационно-технические меры, связанные с проведением глобального мероприятия. С уверенностью можно сказать, что СОР29, которая будет проведена на высоком уровне под лозунгом "Сплотимся во имя зеленого мира!", являясь важным вкладом в решение данной проблемы глобального значения, одновременно продемонстрирует всему миру мощный потенциал нашей страны", - сказал С.Нуриев.