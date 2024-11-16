О нас

Самир Бежанов: Председательство Азербайджана на СОР29 позволит добиться справедливых результатов

Самир Бежанов: Председательство Азербайджана на СОР29 позволит добиться справедливых результатов Председательство Азербайджана на СОР29 позволит добиться справедливого и амбициозного результата в вопросе климатического финансирования.
COP29
16 ноября 2024 г. 13:47
Самир Бежанов: Председательство Азербайджана на СОР29 позволит добиться справедливых результатов

Председательство Азербайджана на СОР29 позволит добиться справедливого и амбициозного результата в вопросе климатического финансирования.

Как передает Report, об этом журналистам в кулуарах COP29 заявил заместитель ведущего спикера конференции Самир Бежанов.

"Мы будем очень тесно сотрудничать с председателями вспомогательных органов, со сторонами, чтобы добиться справедливого и амбициозного результата в этом году", - сказал он.

Бежанов отметил, что Азербайджан призывает все стороны сосредоточиться на переговорах по наиболее важному вопросу повестки - климатическому финансированию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Samir Bezhanov: Azerbaijan's presidency at COP29 will help achieve fair results
Версия на азербайджанском языке Samir Becanov: Azərbaycanın COP29-a sədrliyi ədalətli nəticələr əldə etməyə imkan verəcək

Самое важное

На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
13 ноября 2024 г. 21:26
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi