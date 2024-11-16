Самир Бежанов: Председательство Азербайджана на СОР29 позволит добиться справедливых результатов

Председательство Азербайджана на СОР29 позволит добиться справедливого и амбициозного результата в вопросе климатического финансирования.

Председательство Азербайджана на СОР29 позволит добиться справедливого и амбициозного результата в вопросе климатического финансирования.

Как передает Report, об этом журналистам в кулуарах COP29 заявил заместитель ведущего спикера конференции Самир Бежанов.

"Мы будем очень тесно сотрудничать с председателями вспомогательных органов, со сторонами, чтобы добиться справедливого и амбициозного результата в этом году", - сказал он.

Бежанов отметил, что Азербайджан призывает все стороны сосредоточиться на переговорах по наиболее важному вопросу повестки - климатическому финансированию.