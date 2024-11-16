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Самеддин Асадов: На COP29 будет принято международное обязательство по космическим действиям в области климата

Самеддин Асадов: На COP29 будет принято международное обязательство по космическим действиям в области климата 11:39
COP29
16 ноября 2024 г. 12:02
Самеддин Асадов: На COP29 будет принято международное обязательство по космическим действиям в области климата

Сегодня на COP29 будет принято международное обязательство по космическим действиям в области климата.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Космического агентства ("Азеркосмос") Самеддин Асадов на Саммите мировых космических лидеров в рамках COP29.

Он отметил, что в последние годы начали обращать внимание на вклад космической деятельности в решение климатических проблем: "В прошлом году коллеги из Космического агентства ОАЭ показали замечательный пример в этой области, проведя первый Саммит лидеров космических агентств. Мы становимся свидетелями того, как космические решения вносят вклад в глобальные цели, действия и сотрудничество. Космос следует рассматривать не только как средство, но и как мост между наукой, технологиями, политикой и другими видами деятельности. Этот саммит создает возможность для построения более крепкого партнерства между космическими агентствами, международными организациями, правительствами, исследователями и частным сектором".

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Версия на азербайджанском языке Saməddin Əsədov: "Beynəlxalq Kosmosa əsaslanan İqlim Fəaliyyəti öhdəliyini qəbul edəcəyik"

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