Самеддин Асадов: На COP29 будет принято международное обязательство по космическим действиям в области климата

11:39

Сегодня на COP29 будет принято международное обязательство по космическим действиям в области климата.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Космического агентства ("Азеркосмос") Самеддин Асадов на Саммите мировых космических лидеров в рамках COP29.

Он отметил, что в последние годы начали обращать внимание на вклад космической деятельности в решение климатических проблем: "В прошлом году коллеги из Космического агентства ОАЭ показали замечательный пример в этой области, проведя первый Саммит лидеров космических агентств. Мы становимся свидетелями того, как космические решения вносят вклад в глобальные цели, действия и сотрудничество. Космос следует рассматривать не только как средство, но и как мост между наукой, технологиями, политикой и другими видами деятельности. Этот саммит создает возможность для построения более крепкого партнерства между космическими агентствами, международными организациями, правительствами, исследователями и частным сектором".