О нас

Самед Сеидов: COP29 - это мероприятие ООН, призывы к его бойкоту являются бессмысленными

Самед Сеидов: COP29 - это мероприятие ООН, призывы к его бойкоту являются бессмысленными 08:58
COP29
12 ноября 2024 г. 09:12
Самед Сеидов: COP29 - это мероприятие ООН, призывы к его бойкоту являются бессмысленными

Бойкот рядом стран и организаций 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) является явным признаком их слабости.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов.

"Бойкот [рядом стран и организаций] подобных международных мероприятий является явным доказательством их слабости и нахождения в кризисе, так как это не мероприятие Азербайджана, а мероприятие ООН, проводимое в нашей стране. Значит, они готовы бойкотировать весь мир ради удовлетворения своих интересов. Как видите, ни бойкот, ни призывы к каким-либо санкциям не имеют эффекта, потому что мировые проблемы обсуждаются здесь на самом высоком уровне".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani MP: COP29 is a UN event, boycotting it lacks sense
Версия на азербайджанском языке Deputat COP29 tədbirinin boykot edilməsi çağırışına münasibət bildirib

Самое читаемое

В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
5 ноября 2024 г. 22:30
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
5 ноября 2024 г. 21:36
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден Чингиз Айтматов президенту Азербайджана
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден "Чингиз Айтматов" президенту Азербайджана
5 ноября 2024 г. 13:53
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
9 ноября 2024 г. 12:02
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
9 ноября 2024 г. 12:23
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
5 ноября 2024 г. 12:23
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
7 ноября 2024 г. 10:03
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
8 ноября 2024 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi