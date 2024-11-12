Самед Сеидов: COP29 - это мероприятие ООН, призывы к его бойкоту являются бессмысленными

08:58

Бойкот рядом стран и организаций 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) является явным признаком их слабости.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов.

"Бойкот [рядом стран и организаций] подобных международных мероприятий является явным доказательством их слабости и нахождения в кризисе, так как это не мероприятие Азербайджана, а мероприятие ООН, проводимое в нашей стране. Значит, они готовы бойкотировать весь мир ради удовлетворения своих интересов. Как видите, ни бойкот, ни призывы к каким-либо санкциям не имеют эффекта, потому что мировые проблемы обсуждаются здесь на самом высоком уровне".