Самед Баширли: COP29 объединяет заинтересованные стороны для ускорения климатических действий

COP29 объединит отраслевых лидеров и заинтересованные стороны для ускорения глобальных климатических действий.

COP29 объединит отраслевых лидеров и заинтересованные стороны для ускорения глобальных климатических действий.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на "Платформе COP29 по бизнесу, инвестициям и филантропии в области климата" в рамках COP29.

"Конференция предоставляет уникальную возможность для бизнеса, правительств и благотворительных организаций согласовать свои стратегии и ресурсы в борьбе с изменением климата, гарантируя, что наши сегодняшние действия приведут к более зеленому и устойчивому будущему. Роль финансов и инвестиций имеет решающее значение для достижения целей Парижского соглашения и целей устойчивого развития. Эта платформа объединяет лидерство, благотворительность и бизнес, создавая пространство для устранения барьеров в финансировании и разработки эффективных решений для воздействия на климат," — отметил он.