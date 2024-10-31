Самед Баширли: Азербайджан вынужден будет взимать углеродный налог вслед за другими странами

11:14

Азербайджан вынужден будет применять углеродный налог, если все страны мира начнут взимать такой налог.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на Диалоге по целям устойчивого развития на тему "Голоса будущего: координация усилий в области климатических действий и глобальных целей", организованном в Баку министерством экономики и представительством ООН в Азербайджане.

"Мы учитываем сегодняшние цены в расчетах затрат на технологии, но не можем предсказать, какой будет стоимость этой технологии через 5-10 лет. Поскольку с увеличением числа технологий, направленных на изменение климата и снижение выбросов, уменьшение их цены, вероятно, будет неизбежным. Второй ключевой вопрос - влияние на реальный сектор. Это влияние однозначно будет. В то же время мы должны помнить, что еще несколько лет назад термин углеродный налог звучал только в очень специфических случаях, а теперь он входит в нашу повестку дня. Если все страны начнут применять углеродный налог, у нас не будет возможности действовать иначе. Несомненно, это повлияет на реальный сектор. Но мы не можем интегрироваться в мировую экономику без учета глобальной реальности", - отметил он.