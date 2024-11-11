Саманта Гросс: На COP29 должны быть установлены новые цели по финансированию борьбы с изменением климата

12:08

На 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку должны быть определены новые цели по финансированию борьбы с изменением климата.

Об этом Report заявила директор Инициативы по энергетической безопасности и климату Брукингского института Саманта Гросс.

Она подчеркнула, что в настоящее время все сосредоточены на обсуждении климатического финансирования.

"Переговоры - это всегда сложный процесс, основанный на принципах единогласия. Однако, в последнее время большинство событий на COP проходят в выставочных залах, где люди встречаются, заключают соглашения и обсуждают пути дальнейшего развития. Я ожидаю, что в переговорной комнате будет объявлено об амбициозной финансовой цели. Также я надеюсь увидеть параллельные соглашения, такие как Глобальное обязательство по метану или соглашения по сокращению выбросов углекислого газа с такими странами, как Индонезия и Южная Африка. Эти важные сделки действительно способствуют прогрессу", - сказала Гросс.

По ее словам, одним из важнейших инструментов для ускорения энергетического перехода является привлечение инвестиций из частного сектора.

"Это имеет решающее значение для достижения целей климатического финансирования, поставленных на COP29. Если сравнить суммы, поступающие из таких источников, как льготное финансирование и финансовая помощь, с общим объемом капитала, необходимым для энергетического перехода, мы увидим, что они крайне малы. Поэтому нам необходимо использовать эту помощь для снижения инвестиционных рисков, уменьшения процентных ставок, повышения привлекательности проектов для банков и, как следствие, для привлечения частного капитала. Это особенно важно, поскольку основной источник капитала находится именно в частном секторе", - отметила Гросс.

Говоря о долгосрочных перспективах возобновляемых источников энергии, директор Инициативы по энергетической безопасности и климату отметила, что на данный момент США являются крупнейшим производителем нефти и природного газа в мире, и это положение сохранится еще некоторое время.

"Тем не менее, когда будет реализовано больше "зеленых" проектов и увеличится использование "зеленой" энергии, мы сократим добычу нефти и природного газа. Однако пока мы продолжим использовать эти ресурсы, поскольку они по-прежнему необходимы и вносят значительный вклад в нашу экономику", - добавила представитель американского института.