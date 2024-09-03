Саймон Стил: Во всех странах и регионах требуются срочные меры по борьбе с изменением климата

По мере того, как мы наблюдаем эскалацию экологических последствий, мы понимаем что от этого не застрахована ни одна страна.

По мере эскалации экологических последствий изменения климата приходит понимание, что от этого не застрахована ни одна страна.

Как передает Report об этом сказал исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил во вторник в Баку в ходе диалога высокого уровня "Повышение прозрачности климатических вопросов посредством всеобщего участия в Расширенной системе прозрачности (ETF)".

"В каждой стране, и в каждом регионе нужны срочные климатические меры", - заявил он.

Стил также отметил, что целенаправленная климатическая политика жизненно важна для ускорения "зеленого" перехода и укрепления устойчивости во всех секторах экономики.

"Центральное место в этих процессах занимает двухгодичные отчеты о прозрачности (BTR). Эти отчеты создадут убедительную доказательную базу для определения национальных приоритетов, совершенствования климатической политики и обеспечения финансирования, необходимого для эффективных действий", - сказал он

Стил подчеркнул, что благодаря BTR стороны могут отслеживать прогресс, проверять достижение целей и определять "где требуются дополнительные действия и поддержка".

"Прозрачность позволяет странам учиться друг у друга и поддерживать действия в области климата, которые приносят пользу всем. В интересах обеспечения того, чтобы все могли в полной мере воспользоваться преимуществами прозрачности в области климата, мы в течение последнего года тесно сотрудничали с председательством COP29", - заключил он.