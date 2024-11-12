Саймон Стил: В первый день COP29 удалось достичь прогресса по Статье 6

В первый день климатической конференции COP29 сторонам удалось достичь прогресса по Статье 6 Парижского соглашения и согласовать строгие стандарты для единого углеродного рынка, что является хорошим началом.

В первый день климатической конференции COP29 сторонам удалось достичь прогресса по Статье 6 Парижского соглашения и согласовать строгие стандарты для единого углеродного рынка, что является хорошим началом.

Как передает Report, об этом исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил заявил на пресс-конференции в рамках второго дня климатической конференции.

По его словам, это результат более чем 10-летней деятельности в рамках процесса. "Статья 6 - это не какая-то бюрократия ООН. Запуск углеродных рынков поможет странам реализовать свои климатические планы быстрее и дешевле, чем сокращение выбросов. В этом десятилетии нам еще далеко до сокращения выбросов вдвое, но победа касательно углеродных рынков на конференции COP29 поможет нам вернуться в эту гонку. Мы должны следить за тем, чтобы развивающиеся страны получали выгоду от новых финансовых потоков. Над статьей 6 еще предстоит проделать большую работу, и это позволит по-прежнему учитывать все точки зрения", - сказал Стил.