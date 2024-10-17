Саймон Стил: В Баку на СOP29 может решиться вопрос климатического финансирования

На 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в Баку с 11 по 22 ноября 2024 года, участники должны договориться о новой цели в области международного климатического финансирования, которая будет д

В ноябре 2024 года мировое сообщество соберется в Баку на 29-ю сессию Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Главной задачей этого масштабного форума станет согласование новой цели международного климатического финансирования, которая должна реально отвечать потребностям развивающихся стран.

Как сообщает Report, об этом исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил заявил, выступая на онлайн-мероприятии Программы по глобальной экономике и развитию Брукингского института.

По словам Стила, COP29 должна стать "конференцией действий", признающей ключевую роль климатического финансирования в спасении глобальной экономики и миллиардов жизней от катастрофических последствий изменения климата.

"Хотя конкретные параметры новой финансовой цели пока не определены, ожидается, что государственное финансирование станет ее основой. При этом большая часть средств должна предоставляться на безвозмездной или льготной основе, с приоритетом для наиболее нуждающихся стран", - заявил он.

Глава РКИК ООН отметил, что главным аспектом обсуждения станет повышение эффективности климатического финансирования. Планируется рассмотреть механизмы привлечения частных инвестиций и создания стимулов для "зеленых" вложений на финансовых рынках.

"Ключевой вопрос о том, кто и сколько будет платить, может быть решен в Баку, но мы направляемся туда не для того, чтобы пересматривать Парижское соглашение", - заявил он, добавив, что важно также создать механизмы для отслеживания и обеспечения поступления обещанных средств.

Необходимо также проделать большую работу, чтобы оперативно нарастить финансирование мер по адаптации к изменению климата и добиться того, чтобы международные углеродные рынки работали на общее благо, сказал Стил.

Чтобы развить прогресс, достигнутый на COP28, и воплотить на практике обещания по утроению возобновляемых источников энергии, удвоению энергоэффективности, ускорению адаптации и отказу от ископаемого топлива, зафиксированные в Консенсусе ОАЭ, необходимо профинансировать новые национальные климатические стратегии, отметил он. Требуется также обеспечить полноценную работу Фонда потерь и ущерба, направив деньги тем, кто в них больше всего нуждается.

"Мы являемся свидетелями существенных расколов как в отношениях между странами, так и внутри них. В такие времена возникает соблазн замкнуться в себе. Это – оторванная от реальности вера в то, что происходящее в чужом огороде - не моя проблема и не моя забота", - сказал глава РКИК, добавив, что это верный путь к проигрышу в глобальной борьбе с изменением климата.

"Поэтому давайте выберем путь, который изменит ситуацию, – тот, который признает, что более масштабное и качественное финансирование борьбы с изменением климата полностью отвечает интересам всех стран и может привести к всестороннему успеху", - заявил он.