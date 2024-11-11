Саймон Стил: В Баку мы обязаны согласовать новую глобальную цель по климатическому финансированию

На эмбарго

Переговорный процесс под эгидой РКИК ООН – единственная площадка, на которой можно заниматься решением проблемы бушующего климатического кризиса и призвать друг друга к ответственности, чтобы предпринять практические шаги. И этот процесс работает, без него человечество находилось бы на пути к 5 градусам глобального потепления.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил на открытии 29-й сессии Конференции сторон COP-29.

"На этой площадке мы каждый год ведем переговоры по конкретным фрагментам этой "головоломки". Но мы не можем позволить себе продолжать уничтожать жизни и средства к существованию во всех странах, поэтому давайте достигнем результата", - заявил он.

Этот кризис так или иначе затрагивает каждого человека в мире, отметил он, добавив, что нерешенность проблемы ведет к дальнейшему росту счетов за продукты и электроэнергию, снижению конкурентоспособности экономики, к еще большей глобальной нестабильности.

"И я, как и все, разочарован тем, что ни одна конференция COP не может обеспечить полную трансформацию, в которой нуждается каждая страна. Здесь, в Баку, мы должны согласовать новую глобальную цель по климатическому финансированию. Если как минимум две трети стран мира не могут позволить себе быстро сократить выбросы, то каждая страна платит большую цену", - подчеркнул Стил.

По его словам, если страны не могут обеспечить устойчивость цепочек поставок, вся мировая экономика будет поставлена на колени. Ни одна страна не застрахована, поэтому надо отбросить мысль, что климатическое финансирование – это благотворительность. Амбициозная новая цель климатического финансирования полностью отвечает интересам каждой страны, включая крупнейшие и богатейшие.

"Но недостаточно просто согласовать цель. Мы должны усерднее работать над реформированием глобальной финансовой системы. И здесь, в Баку, мы должны запустить международные углеродные рынки, завершив работу над Статьей 6. Нам нужно продвигаться вперед в области смягчения последствий, чтобы цели, поставленные в Дубае, были реализованы", - сказал он, добавив, что нельзя позволить цели 1,5 градуса выйти из зоны досягаемости, а если не получится - вернуть вспять, реализовав, соглашения.

Инвестиции в чистую энергию и инфраструктуру достигнут двух триллионов долларов в 2024 году. Почти вдвое больше, чем в ископаемое топливо. Переход к чистой энергии и климатической устойчивости не остановить. Поэтому главная задача – ускорить этот процесс и обеспечить, чтобы его преимущества были разделены всеми странами и народами, сказал Стил.

"Двухгодичные отчеты о прозрачности, ожидаемые в этом году, дадут нам более четкую картину достигнутого прогресса и пробелов, которые необходимо заполнить. В следующем году все страны представят третье поколение национальных климатических планов – NDC. Для поддержки стран в создании и представлении их, РКИК ООН запустит Кампанию климатических планов", - заявил он.