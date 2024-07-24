Саймон Стил: РКИК ООН нацелена на предотвращение глобальной климатической проблемы

Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) нацелена на предотвращение глобальной климатической проблемы.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) нацелена на предотвращение глобальной климатической проблемы.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный секретарь РКИК ООН Саймон Стил на встрече в штаб-квартире Молодежной организации Движения неприсоединения.

Он отметил важность поддержки участия молодежи в борьбе с изменением климата: "Я представляю единственный глобальный межправительственный процесс, уполномоченный в вопросе урегулирования климатического кризиса. Работа, которую мы проводим сегодня, нацелена на предотвращение глобальной климатической проблемы, с которой столкнулся весь мир. Меня всегда поражает энергия, креативность, идеи и приверженность молодежи процессу, и я сделаю все необходимое для их поддержки".



Говоря о предстоящей в Азербайджане конференции COP29, Стил подчеркнул, что главной темой мероприятия станет климатическое финансирование.

"Мы ждем поддержки от председательства Азербайджана в этом вопросе, чтобы 198 стран достигли договоренности по вопросам финансирования", - сказал он.