Саймон Стил: Прогресс на СОP29 имеет большое значение для климатической повестки

Прогресс, достигнутый на СОP29, имеет большую значимость в климатической повестке.

Прогресс, достигнутый на СОP29, имеет большую значимость в климатической повестке.

Как сообщает Report, об этом исполнительный секретарь РКИК ООН Саймон Стил заявил в понедельник на пресс-конференции в рамках COP29.

"Мы также уже получили убедительные сигналы от двух стран G20 - Великобритании и Бразилии, которые только что представили свои национально определяемые вклады (NDC). Они планируют активизировать действия по борьбе с изменением климата", - сказал Стил.

По его словам, одним из действительно важных инструментов являются новые двухгодичные отчеты о прозрачности, которые должны быть опубликованы в этом году: "Эти отчеты помогают создать базу фактических данных для более эффективной политики в области климата. И мы видели, что некоторые из них были представлены, и еще больше находятся в процессе подготовки".

При этом Стил подчеркнул, что несмотря на заметный прогресс, на COP29 еще предстоит проделать большую работу, чтобы добиться ожидаемых результатов.