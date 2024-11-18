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Саймон Стил: Прогресс на СОP29 имеет большое значение для климатической повестки

Саймон Стил: Прогресс на СОP29 имеет большое значение для климатической повестки Прогресс, достигнутый на СОP29, имеет большую значимость в климатической повестке.
COP29
18 ноября 2024 г. 15:53
Саймон Стил: Прогресс на СОP29 имеет большое значение для климатической повестки

Прогресс, достигнутый на СОP29, имеет большую значимость в климатической повестке.

Как сообщает Report, об этом исполнительный секретарь РКИК ООН Саймон Стил заявил в понедельник на пресс-конференции в рамках COP29.

"Мы также уже получили убедительные сигналы от двух стран G20 - Великобритании и Бразилии, которые только что представили свои национально определяемые вклады (NDC). Они планируют активизировать действия по борьбе с изменением климата", - сказал Стил.

По его словам, одним из действительно важных инструментов являются новые двухгодичные отчеты о прозрачности, которые должны быть опубликованы в этом году: "Эти отчеты помогают создать базу фактических данных для более эффективной политики в области климата. И мы видели, что некоторые из них были представлены, и еще больше находятся в процессе подготовки".

При этом Стил подчеркнул, что несмотря на заметный прогресс, на COP29 еще предстоит проделать большую работу, чтобы добиться ожидаемых результатов.

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Версия на азербайджанском языке Saymon Stil: COP29-dakı irəliləyiş iqlim gündəliyində böyük əhəmiyyət kəsb edir

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