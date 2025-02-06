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Саймон Стил: Согласованная в Баку новая цель по климатическому финансированию - важный шаг вперед

Саймон Стил: Согласованная в Баку новая цель по климатическому финансированию - важный шаг вперед Новая глобальная цель по финансированию климата, достигнутая на COP29 в Баку, является важным шагом вперед.
COP29
6 февраля 2025 г. 22:30
Саймон Стил: Согласованная в Баку новая цель по климатическому финансированию - важный шаг вперед

Новая глобальная цель по финансированию климата, достигнутая на COP29 в Баку в ноябре 2024 года, является важным шагом вперед.

Как сообщает Report, об этом исполнительный секретарь ООН по изменению климата Саймон Стил сказал, выступая в бразильской дипломатической академии - Институте Риу-Бранку в городе Бразилиа.

Он отметил, что новая финансовая цель является минимальным объемом климатического финансирования.

"$300 млрд - это начальный уровень, а не "потолок". Крайне важно, чтобы развивающимся странам поступало больше средств, поскольку они вынуждены бороться с колоссальными расходами на обслуживание долга и высочайшей стоимостью капитала", - отметил он.

По его словам, 10 лет назад в Париже была достигнута договоренность относительно трансфера денег: "Мы договорились, что все финансовые потоки должны соответствовать нашим климатическим обязательствам.  Переориентация международной финансовой системы - непростая задача. Но в этом году мы поставили перед собой цель - шаг за шагом определить, как нам обеспечить финансирование размером $1,3 трлн [договоренность, достигнутая на COP29 в Баку]", - сказал Стил.

"За чуть больше, чем 10 лет мы прошли путьот практически ничего до 2триллионовдолларов США [инвестиций в возобновляемые источники энергии, что было достигнуто в прошлом году]. При этом более двух третей стран мира все еще стремятся получить финансовые возможности для принятия масштабных мер по борьбе с изменением климата", - заявил он.

По его словам, все страны смогут полностью раскрыть свой потенциал, если удастся обеспечить необходимое финансирование, для начала выполнив дорожную карту Баку-Белен, охватывающую $1,3 трлн.  

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Версия на азербайджанском языке Saymon Stil: Bakıda yeni qlobal iqlim maliyyələşdirilməsi hədəfini qəbul etməklə irəliyə doğru böyük addım atdıq

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