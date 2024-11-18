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Саймон Стил: При отсутствии защиты от климатического кризиса все страны платят высокую цену

Саймон Стил: При отсутствии защиты от климатического кризиса все страны платят высокую цену Национальные планы адаптации необходимы как никогда. Они действительно жизненно важны. В этом году мы увидели, как каждая мера подготовки – каждая политика, каждый план – грань между жизнью и смертью для миллионов людей по всему миру.
COP29
18 ноября 2024 г. 11:55
Саймон Стил: При отсутствии защиты от климатического кризиса все страны платят высокую цену

Национальные планы адаптации необходимы как никогда. Они действительно жизненно важны. В этом году мы увидели, как каждая мера подготовки – каждая политика, каждый план – грань между жизнью и смертью для миллионов людей по всему миру.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии высокого уровня по Национальным планам адаптации (НПА) на COP29 заявил Исполнительный секретарь РКИК ООН Саймон Стил.

"Многие из вас знают, что эти планы нелегко составить. Ресурсы ограничены, как финансовые, так и другие – особенно для наиболее уязвимых наименее развитых странах и малых островных развивающихся государствах", - сказал Стил. По его словам, когда страны не могут защитить от климатических изменений свои звенья в глобальных цепочках поставок, каждая нация в нашей взаимосвязанной глобальной экономике платит цену.

"И я имею в виду буквально платит цену, в виде более высокой инфляции, особенно цен на продовольствие, когда жестокие засухи, лесные пожары и наводнения разрушают производство продуктов питания. Нам нужны срочные действия. Нам нужна трансформация", - сказал он, добавив, что нельзя игнорировать главную проблему адаптации: существует явный финансовый разрыв, который мы должны преодолеть.

По его словам, затраты на адаптацию стремительно растут для всех, особенно для развивающихся стран. Их затраты могут вырасти до 340 миллиардов долларов в год к 2030 году, достигнув 565 миллиардов долларов в год к 2050 году. Но они не только защищают людей и экономику, но также способствуют появлению большего количества возможностей, равенства и процветания – минимизируя потери и ущерб для жизни и средств к существованию.

Всего несколько месяцев назад была запущена инициатива НПА 3.0. Одна из ее главных целей – именно продвижение инновационного финансирования адаптации, специально адаптированного к потребностям наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств.

По словам Стила, каждая страна может и должна представить свой Национальный план адаптации к 2025 году. "Это не просто график – это спасательный круг. Более того – это быстрый путь к более сильной экономике и обществу, которых хотят все страны. И это в интересах каждой нации в эти турбулентные времена", - отметил исполнительный секретарь.

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Версия на азербайджанском языке Saymon Stil: İqlim böhranından müdafiə olunmamaq ölkələrə baha başa gəlir
Версия на английском языке Simon Stiell: Without protection from climate crisis, all countries pay high price

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