Саймон Стил: Прогресс по климатическому финансированию важен как на COP29, так и саммите G20

Для эффективности климатического финансирования на глобальном уровне необходимы меры по борьбе с изменением климата как в рамках переговорного процесса на COP29, так и за его пределами.

Для эффективности климатического финансирования на глобальном уровне необходимы меры по борьбе с изменением климата как в рамках переговорного процесса на COP29, так и за его пределами. Весь мир ожидает решительных сигналов от лидеров, направляющихся на саммит G20, о том, что меры по борьбе с изменением климата входит в число важнейших задач для крупнейших экономик мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении и​​​​сполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймона Стила в преддверии саммита G20.

"G20 была создана для преодоления проблем, с которыми ни одна страна или группа стран не может справиться в одиночку. Именно поэтому на следующей неделе в Рио-де-Жанейро глобальный климатический кризис должен оказаться на первом месте в повестке дня", - говорится в обращении.

Последствия изменения климата уже подрывают все экономики членов двадцатки, нарушая цепочки поставок и повышая цены на продовольствие, разгоняя инфляцию. "Принятие более смелых мер по борьбе с изменением климата – это элементарное самосохранение для каждой экономики группы. Без быстрого сокращения выбросов ни одна экономика не будет избавлена от экономической катастрофы, вызванной изменением климата", - заявил Стил.

По его словам, есть и хорошие новости, которые начинаются с двух триллионов - именно столько долларов США будет направлено на развитие экологически чистой энергетики и инфраструктуры только в этом году. Вдвое больше, чем потрачено на ископаемое топливо. Некоторые страны G20 уже получают существенную выгоду от стремительного развития чистой энергии.

Усиление глобального климатического финансирования – это гарантия того, что все страны смогут воспользоваться значительными преимуществами более смелых мер по борьбе с изменением климата: более мощным ростом, увеличением количества рабочих мест, снижением уровня загрязнения, более безопасной и доступной энергией, указал он.

"Здесь, в Баку, участники переговоров круглосуточно работают над новой целью в области климатического финансирования. Предстоит пройти долгий путь, но все прекрасно понимают, насколько высокими являются ставки на полпути к завершению COP", - говорится в обращении исполнительного секретаря, добавив, что прогресс в области климатического финансирования вне рамок переговорного процесса COP29 не менее важен, и роль G20 имеет решающее значение.

Саммит на следующей неделе должен послать предельно ясные сигналы на глобальном уровне, считает он. О том, что будет предоставлено больше грантов и льготного финансирования, что дальнейшая реформа многосторонних банков развития является приоритетом и правительства двадцатки, акционеры банков и руководители будут продолжать настаивать на проведении реформ.

"Облегчение долгового бремени является важнейшей частью решения, чтобы уязвимые страны не были скованы расходами на обслуживание долгов, которые делают более смелые меры по борьбе с изменением климата практически невозможными – встреча G20 должна добиться прогресса в этом направлении", - считает он.