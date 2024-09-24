Саймон Стил: Нам нужно новое соглашение по климатическому финансированию

Декарбонизация неизбежна и является крупнейшей трансформацией мировой экономики в этом веке.

Декарбонизация неизбежна и является крупнейшей трансформацией мировой экономики в этом веке.

Как передает Report, об этом сказал исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил во вторник в ходе Форума по устойчивым инвестициям в рамках Климатической недели в Нью-Йорке (США).

Он отметил, что финансовые потоки, направляемые на борьбу с изменением климата, уже оцениваются более чем в триллион долларов.

"В этом году инвестиции в солнечную электроэнергию вырастут до свыше 500 миллиардов долларов. Сейчас в солнечную энергетику вкладывается больше денег, чем во все остальные технологии производства электроэнергии вместе взятые. Мы больше не говорим об альтернативной энергетике или в принципе об "альтернативе", - сказал он.

По его словам трансформация необходима в каждом секторе, и это открывает новые возможности во всех секторах. Однако, по его мнению, сейчас подавляющее большинство финансовых средств направляется на проекты в крупнейших экономиках.

"Эта мощная тенденция развития чистой энергии воплощается неравномерно", - сказал он.

Стил сказал, что несправедливость и дисбаланс в экономиках стран не только неприемлем, но и губителен. Он объяснил это взаимосвязанностью цепочек поставок товаров.

"Несмотря на все недавние разговоры о деглобализации и аутсорсингу в ближнее зарубежье, наш мир и наша глобальная экономика взаимозависимы. И если начнется неравномерная глобальная трансформация, в итоге проиграют все, и проиграют серьезно", - отметил исполнительный секретарь.

Стил также отметил, что мировому сообществу нужно новое соглашение о финансировании борьбы с изменением климата.

"Я намеренно говорю "соглашение", потому что речь идет не просто о цифрах, определяющих объем необходимого нам государственного финансирования. Речь идет об обязательстве обеспечить приток средств уже сейчас и из большего количества источников. Да, мы говорим о государственном и льготном финансировании, но также и о смешанном финансировании, которое будет подкреплено серьезной реформой банков развития и гораздо более амбициозной климатической политикой правительств", - сказал он.