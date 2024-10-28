Саймон Стил: На COP29 могут быть достигнуты амбициозные результаты по климатическому финансированию

Новые амбициозные климатические планы крайне важны для привлечения инвестиций, стимулирования экономического роста, возможностей, увеличения количества рабочих мест, снижения уровня загрязнения, улучшения здоровья и снижения затрат, повышения безопасности

Новые амбициозные климатические планы, которые крайне важны для привлечения инвестиций, стимулирования экономического роста, возможностей, увеличения количества рабочих мест, снижения уровня загрязнения, улучшения здоровья и снижения затрат, повышения безопасности и доступности чистой энергии, могут способствовать и многим другим положительным изменениям.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймона Стила по обобщающему докладу по Определяемым на национальном уровне вкладам (NDCs) за 2024 год.

По его словам, опубликованный сегодня доклад по NDCs должен стать поворотной точкой, которая положит конец "эпохе несостоятельности" и даст старт новой фазе ускорения. Стил напомнил, что это происходит на фоне ожидания от стран более амбициозных национальных климатических планов.

"В то же время гораздо более амбициозные новые национальные климатические планы могут не только предотвратить климатический хаос – при правильном подходе они могут позволить людям выйти на новый уровень и привести к процветанию в каждой стране", - сказал Стил.

Исполнительный секретарь отметил, что поскольку страны в настоящее время работают над подготовкой новых NDCs, которые должны быть представлены в следующем году, отчет этого года показывает лишь незначительный лишь незначительный прогресс по сравнению с тем, что ожидается – и требуется – в следующем году.

"Следующий раунд национальных климатических планов должен обеспечить значительное расширение мер по борьбе с изменением климата и амбициозности соответствующих целей", - сказал он.

Подводя итог, Стил заявил, что представители стран должны приехать в Баку с готовностью воплотить на практике обещания, зафиксированные в Консенсусе ОАЭ на СОР28, что подразумевает утроение возобновляемых источников энергии, глобальную цель по адаптации, переход от всех видов ископаемого топлива и превращение их в реальные результаты, обеспечивающие всестороннюю защиту людей и их средств к существованию.

"СОР29 должна стать инициативной сессией и обеспечить достижение конкретных и амбициозных результатов по климатическому финансированию с учетом потребностей развивающихся стран, признавая, что такая поддержка относится к важнейшим задачам для защиты каждой страны и глобальной экономики от негативных последствий изменения климата", - заключил он.