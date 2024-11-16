Саймон Стил: Мир возлагает большие надежды на климатическое финансирование

Мир возлагает большие надежды на климатическое финансирование. Ожидания, что будет согласована новая цель, но также и то, что можно привлечь участников всей финансовой системы.

Мир возлагает большие надежды на климатическое финансирование. Ожидания, что будет согласована новая цель, но также и то, что можно привлечь участников всей финансовой системы.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил на мероприятии "Открытый диалог председательства с представителями НПО и сторонами" на климатической конференции в Баку.

"Нам нужна эта новая структура, чтобы обеспечить климатические действия во всех сообществах, климатические действия всеми и для всех, - сказал он, - Но чтобы осуществить необходимые изменения и достичь прогресса, мы должны быть инклюзивными. И если мы собираемся достичь требуемого воздействия, инклюзивность должна находиться в центре внимания".

Мир находится на переломном моменте, и необходимо убедиться, что все движутся в одном направлении, аккумулируя необходимое финансирование и ускоряя климатические действия, отметил Стил.

Он поблагодарил председательство СОР29 за организацию столь важного мероприятия, так как есть необходимость услышать голоса с мест, от НПО и активистов, которые лучше знакомы с ситуацией.