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Саймон Стил: Глобальное сотрудничество - единственный способ достичь результатов

Саймон Стил: Глобальное сотрудничество - единственный способ достичь результатов Предстоящий в ноябре этого года в Баку СОР29 сосредоточится на способах реализации климатических действий.
COP29
10 октября 2024 г. 11:33
Саймон Стил: Глобальное сотрудничество - единственный способ достичь результатов

Предстоящий в ноябре этого года в Баку СОР29 сосредоточится на способах реализации климатических действий.

Как сообщает Report, об этом исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил сказал на панельной сессии в ходе Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-COP29).

Он подчеркнул, что глобальное сотрудничество - единственный способ достичь результатов.

"Решения, которые нам предстоит принять, определят, как мы сможем обеспечить возможность для всех стран достичь своих климатических целей", - сказал он.

Стил также призвал мировое сообщество и стороны к сотрудничеству, и выразил надежду, что Pre-COP29 поможет достичь результатов и станет основой для предстоящей сессии.

"Сотрудничество всегда было самой сильной стороной человечества, особенно в те моменты, когда мы реализуем решения с учетом потребностей людей", - подытожил он.

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Версия на азербайджанском языке Saymon Stil: Qlobal əməkdaşlıq nəticələr əldə etməyin yeganə yoludur
Версия на английском языке Simon Stiell: Global collaboration - only way to achieve results

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