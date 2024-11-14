Саймон Стил: Финансирование является ключевым фактором для амбициозных климатических действий

На COP29 в Баку обсуждают не только установление новой цели по финансированию борьбы с изменением климата, но и необходимость активизировать климатические действия по всему миру.

На COP29 в Баку обсуждают не только установление новой цели по финансированию борьбы с изменением климата, но и необходимость активизировать климатические действия по всему миру.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил в ходе шестого министерского диалога высокого уровня по финансированию борьбы с изменением климата в рамках COP29.

Он указал на необходимость выработать конструктивный подход к решению проблем, признавая, что финансирование является ключевым фактором для амбициозных климатических действий.

«На адаптационные проекты начало поступать больше средств в виде грантов и займов. Но есть важные моменты, на которых следует сделать акцент - повышение прозрачности, доступности и ценовая приемлемость. Мы должны использовать все имеющиеся возможности для продвижения вперед в поиске путей улучшения доступа к финансированию. Финансирование может стать более доступным в разгар долгового кризиса. Кроме того, можно привлечь больше инноваций и ресурсов для оказания помощи развивающимся странам. Поэтому здесь, в Баку, речь идет не только о том, чтобы определить новую цель финансирования борьбы с изменением климата. Речь идет о том, чтобы везде активизировать действия по борьбе с изменением климата», - сказал он.