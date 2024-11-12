Саймон Стил: COP-29 не должен закрыться без согласования глобальной цели по финансированию

Раньше говорили о том, что меры по борьбе с изменением климата в основном направлены на спасение будущих поколений. Но сейчас в глобальном климатическом кризисе произошло кардинальное изменение.

Раньше говорили о том, что меры по борьбе с изменением климата в основном направлены на спасение будущих поколений. Но сейчас в глобальном климатическом кризисе произошло кардинальное изменение.

Как сообщает Report, об этом на открытии Саммита мировых лидеров по борьбе с изменением климата на COP29 заявил исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил.

"Климатический кризис быстро превращается в "убийцу" экономик. Прямо сейчас, сегодня, в этом политическом цикле. Последствия изменения климата приводят к снижению ВВП многих стран до 5 %. Климатический кризис – это кризис стоимости жизни. Потому что климатические катастрофы приводят к росту расходов домохозяйств и предприятий", - сказал Стил.

По его словам, нарастающие последствия изменения климата приведут к взрывному росту инфляции, если все страны не примут более смелые меры по борьбе с изменением климата. Климатическое финансирование – это глобальная страховка от инфляции. А непомерные климатические издержки должны стать главным врагом.

Но речь не только о спасении экономики и населения, считает он. Смелые меры по борьбе с изменением климата могут стать экономическими возможностями и изобилию. Дешевая и чистая энергия может стать основой экономик, и как результат больше рабочих мест, больше роста, меньше удушающих города загрязнений, больше здоровых граждан и процветающих предприятий.

"Миллиарды людей просто не могут позволить своим правительствам покинуть COP-29 без согласования глобальной цели по климатическому финансированию. Поэтому мое послание лидерам здесь и в столицах: дайте четко понять, что вы ожидаете амбициозных результатов. Дайте поручение своим переговорщикам: хватит демонстрировать намерения – переходите сразу к поиску точек соприкосновения", - заявил он.

Сейчас – непростые времена, но отчаяние – это не стратегия, и оно не к месту. В конце концов, международное сотрудничество – единственный способ для человечества пережить глобальное потепление, заключил он.