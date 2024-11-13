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Саймон Стил: Борьба с климатическим кризисом требует инклюзивности и многоуровневого подхода

Саймон Стил: Борьба с климатическим кризисом требует инклюзивности и многоуровневого подхода Климатическая конференция COP29 является одним из наиболее важных мероприятий, где предпринимаются важные климатические действия для устойчивого развития и адаптации.
COP29
13 ноября 2024 г. 17:24
Саймон Стил: Борьба с климатическим кризисом требует инклюзивности и многоуровневого подхода

Климатическая конференция COP29 является одним из наиболее важных мероприятий, где предпринимаются важные климатические действия для устойчивого развития и адаптации.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил на мероприятии высокого уровня по глобальным климатическим действиям "Единое руководство для ускорения действий по созданию климатически устойчивого будущего".

"Для достижения поставленных целей важно участие всех сторон, в том числе гражданского общества, бизнеса и правительств. Совместные усилиями мы сможем достигнуть успеха, обеспечить выполнение принятых в прошлом году на COP28 в Дубае обязательств, достичь реальных экономических результатов", - сказал Стил.

По его словам, борьба с последствиями климатического кризиса в том числе требует инклюзивности и многоуровневого подхода, справедливого распределения ресурсов.

Он также подчеркнул важность увеличения инвестиций в "зеленый" энергопереход для скорого достижения нулевой эмиссии.

Стил отметил, что 2025 год станет наиболее важным и насыщенным за всю историю климатической борьбы, когда странам потребуется максимум действий и усилий.

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Версия на английском языке Simon Stiell: Fighting сlimate сrisis requires inclusivity and multi-level approach
Версия на азербайджанском языке UNFCCC: Tərəfdaşımız olmayan qurumlar daha cəsarətli iqlim fəaliyyətinin böyük faydalarını yayırlar

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