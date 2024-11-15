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Сайед Хусейн Квадри: ИБР обеспечил 42% обязательств по климатическому финансированию

Сайед Хусейн Квадри: ИБР обеспечил 42% обязательств по климатическому финансированию Исламский банк развития (ИБР) уже обеспечил 5,5 млрд из 13 млрд долларов обязательств по климатическому финансированию, взятых на COP27.
COP29
15 ноября 2024 г. 16:46
Сайед Хусейн Квадри: ИБР обеспечил 42% обязательств по климатическому финансированию

Исламский банк развития (ИБР) уже обеспечил 5,5 млрд из 13 млрд долларов обязательств по климатическому финансированию, взятых на COP27.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель ИБР Сайед Хусейн Квадри на мероприятии "Глобальное видение чистого нулевого прогресса: выводы из индекса циркулярной углеродной экономики 2024 года" в рамках COP29.

Он подчеркнул, что главный вопрос заключается в определении направлений использования этих средств: "В этом нам помогает Индекс углеродной экономики замкнутого цикла (Circular Carbon Economy Index). Анализируя индекс, мы четко видим, в каком положении находится каждая страна сейчас и что необходимо для ее поддержки. Например, мы уделяем внимание региональной программе сотрудничества в области возобновляемой энергетики для усиления африканских стран".

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Версия на английском языке Syed Husain Quadri: IDB has provided 42% of climate finance commitments
Версия на азербайджанском языке Syed Husain Quadri: IDB iqlim maliyyəsi öhdəliyinin 42 %-ni artıq təmin edilib

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