Сахиль Бабаев: С каждым годом все большее предпочтение отдается "зеленым" профессиям

С каждым годом все большее предпочтение отдается технологическим, "зеленым" профессиям.

С каждым годом все большее предпочтение отдается технологическим, "зеленым" профессиям.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на "Бакинской инициативе человеческого развития для климатической устойчивости" в рамках COP29.

По его словам, создание трудовых ресурсов в соответствующей сфере является основным фактором, стоящим перед каждым правительством.

"Конечно, каждое правительство, государство в основном извлекает пользу из занятости населения. Страны должны обеспечивать максимально полную занятость, чтобы у населения были достойные условия работы и жизни. Также нужно развивать "зеленые навыки". В этом направлении мы активно работаем практически со всеми государственными и частными структурами. Наряду с традиционной системой образования, школами, колледжами, университетами, через наши центры профессиональной подготовки мы стараемся обучать новым навыкам около 15 тыс. человек в год в Азербайджане", - сказал он.

Министр отметил, что обеспечиваются новые стандарты и новые учебные программы для "зеленых рабочих мест" и "зеленых навыков".