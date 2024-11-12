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Сахиль Бабаев: Особое значение в Азербайджане следует уделить повышению знаний и навыков работников

Сахиль Бабаев: Особое значение в Азербайджане следует уделить повышению знаний и навыков работников В Азербайджане особое внимание следует уделить повышению знаний и навыков работников.
COP29
12 ноября 2024 г. 08:43
Сахиль Бабаев: Особое значение в Азербайджане следует уделить повышению знаний и навыков работников

В Азербайджане особое внимание следует уделить повышению знаний и навыков работников.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в своем комментарии журналистам в кулуарах COP29.

Он отметил, что одним из главных вызовов в сфере занятости является повышение знаний и навыков работников на фоне появления новой рабочей среды в условиях расширения охвата зеленых технологий, адаптация человеческих ресурсов к изменениям на рынке труда.

Министр добавил, что для этого продолжаются соответствующие мероприятия.

"С внедрением новых технологий в нашей стране меняется характер многих работ. В связи с этим у правительства Азербайджана есть соответствующие государственные программы, ежегодно совершенствуются образовательные программы по соответствующим направлениям", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке COP29: Azerbaijan's minister emphasizes importance of upskilling workers
Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: Azərbaycanda işçi qüvvəsinin bilik və bacarıqlarının artırılmasına xüsusi önəm verilməlidir

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