Сахиль Бабаев: Особое значение в Азербайджане следует уделить повышению знаний и навыков работников

В Азербайджане особое внимание следует уделить повышению знаний и навыков работников.

В Азербайджане особое внимание следует уделить повышению знаний и навыков работников.

Как сообщает Report , об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в своем комментарии журналистам в кулуарах COP29.

Он отметил, что одним из главных вызовов в сфере занятости является повышение знаний и навыков работников на фоне появления новой рабочей среды в условиях расширения охвата зеленых технологий, адаптация человеческих ресурсов к изменениям на рынке труда.

Министр добавил, что для этого продолжаются соответствующие мероприятия.

"С внедрением новых технологий в нашей стране меняется характер многих работ. В связи с этим у правительства Азербайджана есть соответствующие государственные программы, ежегодно совершенствуются образовательные программы по соответствующим направлениям", - подчеркнул он.