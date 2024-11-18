Сахиль Бабаев: Азербайджан работает над подготовкой рынка труда к энергопереходу

Азербайджан проводит работу по обеспечению рынка труда новыми навыками, необходимыми для перехода к "зеленой экономике".
Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на круглом столе высокого уровня на тему "Зеленые рабочие места и навыки" в рамках COP29.
Министр отметил, что быстрое развитие "зеленых технологий" требует постоянного обновления навыков на рынке труда, а адаптация системы образования и профессионального обучения к этим изменениям является ключевым направлением.
Он подчеркнул, что в Карабахе и Восточном Зангезуре расширяется подготовка квалифицированных кадров для зеленых рабочих мест. Эти программы не только способствуют развитию зеленой экономики, но и создают новые возможности трудоустройства для безработных и ищущих работу.