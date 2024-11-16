Сахиба Гафарова: Парламентам необходимо совершенствовать законодательство для борьбы с изменением климата

10:40

Проведение COP29 в Азербайджане является признаком решимости и самоотверженности страны в решении проблем, касающихся изменения климата.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на Парламентской встрече в Зеленой зоне COP29.

По ее словам, все страны мира, в том числе и Азербайджан, подвержены влиянию изменения климата: "В последние десятилетия Азербайджан столкнулся с чрезмерной жарой, дефицитом воды, понижением уровня Каспийского моря и наводнениями".

"Азербайджан продемонстрировал уверенность и решимость, взяв на себя добровольные обязательства, и включив "зеленую повестку" в национальные программы развития, реализуя проекты по возобновляемой энергии и создавая зоны "зеленой энергии", - добавила спикер.

Гафарова отметила, что парламент оказывает правительству всю необходимую поддержку для расширения климатической деятельности: "Изменение климата - это большая проблема человечества, которая преодолевает любые национальные границы и требует коллективных усилий. По мере ухудшения климатического кризиса становится все труднее устранять негативные последствия изменения климата. Я считаю, что мы должны совершенствовать законодательство в этой области, побуждать правительства лучше мобилизовать свои усилия и оказывать на них давление для выполнения своих обязательств".