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Ряд участников заседания Совета в рамках COP29 освобождаются от ответственности за сказанное и сделанное

Ряд участников заседания Совета в рамках COP29 освобождаются от ответственности за сказанное и сделанное 15:11
COP29
7 октября 2024 г. 15:58
Ряд участников заседания Совета в рамках COP29 освобождаются от ответственности за сказанное и сделанное

Некоторые участники заседания Совета в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в ноябре в Азербайджане, не будут нести ответственность за сказанные или написанные слова.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения о двадцать девятой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, девятнадцатой сессии Совещания Сторон Киотского протокола, шестой сессии Совещания Сторон Парижского соглашения и сессиях вспомогательных органов", включенном в повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 8 октября.

Члены Исполнительного совета Механизма чистого развития (МЧР), а также запасные члены, присутствующие на заседании Совета, не будут привлекаться к судебному разбирательству за свои слова или действия, совершенные в рамках их должностных полномочий, связанных с участием в заседании МЧР.

Представители организаций-наблюдателей также освобождаются от ответственности за свои слова, сказанные или написанные, и за действия, предпринятые ими в связи с их деятельностью на предсессионных встречах, конференции, а также на заседаниях рамочной конвенции.

Кроме того, участники, аккредитованные секретариатом для участия в предсессионных заседаниях и получившие нагрудные знаки, также не будут привлекаться к судебному разбирательству за сказанные или написанные слова и за совершенные действия.

Отметим, что международная конференция пройдет с 11 по 22 ноября на Бакинском олимпийском стадионе.

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Версия на английском языке Select participants to be granted immunity for their words and actions during COP29
Версия на азербайджанском языке COP29 zamanı Şura iclasında iştirak edəcək bəzi şəxslər dedikləri və ya yazdığı sözlərə görə məsuliyyət daşımayacaq

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