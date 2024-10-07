Ряд участников заседания Совета в рамках COP29 освобождаются от ответственности за сказанное и сделанное

15:11

Некоторые участники заседания Совета в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в ноябре в Азербайджане, не будут нести ответственность за сказанные или написанные слова.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения о двадцать девятой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, девятнадцатой сессии Совещания Сторон Киотского протокола, шестой сессии Совещания Сторон Парижского соглашения и сессиях вспомогательных органов", включенном в повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 8 октября.

Члены Исполнительного совета Механизма чистого развития (МЧР), а также запасные члены, присутствующие на заседании Совета, не будут привлекаться к судебному разбирательству за свои слова или действия, совершенные в рамках их должностных полномочий, связанных с участием в заседании МЧР.

Представители организаций-наблюдателей также освобождаются от ответственности за свои слова, сказанные или написанные, и за действия, предпринятые ими в связи с их деятельностью на предсессионных встречах, конференции, а также на заседаниях рамочной конвенции.

Кроме того, участники, аккредитованные секретариатом для участия в предсессионных заседаниях и получившие нагрудные знаки, также не будут привлекаться к судебному разбирательству за сказанные или написанные слова и за совершенные действия.

Отметим, что международная конференция пройдет с 11 по 22 ноября на Бакинском олимпийском стадионе.