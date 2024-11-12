Румен Радев: Новая коллективная количественная цель – главный ожидаемый итог COP29

Новая коллективная количественная цель – главный ожидаемый итог Бакинской климатической конференции COP29.

Новая коллективная количественная цель – главный ожидаемый итог Бакинской климатической конференции COP29.

Как передает Report, об этом заявил президент Болгарии Румен Радев, выступая на саммите лидеров COP29.

По его словам, новая цель призвана обеспечить финансирование климатических мер из всех возможных источников, в том числе из частного сектора.

"Лишь при достаточном финансировании удастся удовлетворить потребности в финансировании мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к новым реалиям. Основное внимание должно быть сосредоточено на потребностях наиболее уязвимых перед климатическими изменениями стран. В то же время мы должны активно продолжать противодействовать последствиям климатического кризиса, придерживаться пути декарбонизации глобальных энергетических систем", - сказал Радев.

Радев подчеркнул важность внедрения современных технологий, повышения энергоэффективности и модернизации энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что энергобезопасность должна оставаться главным приоритетом.

"Болгария намерена участвовать не только в региональных инициативах по энергетическому сотрудничеству. Мы будем укреплять связи между ЕС и другими странами, разделяющими наши приоритеты в области климатической нейтральности, справедливого энергоперехода, энергетической безопасности и пр.", - добавил он.

Румен Радев также поблагодарил Азербайджан за организацию COP29, назвав данную конференцию знаменательным событием в период политических вызовов, угроз безопасности и обострения климатического кризиса.