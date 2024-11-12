О нас

Румен Радев: Новая коллективная количественная цель – главный ожидаемый итог COP29

Румен Радев: Новая коллективная количественная цель – главный ожидаемый итог COP29 Новая коллективная количественная цель – главный ожидаемый итог Бакинской климатической конференции COP29.
COP29
12 ноября 2024 г. 16:23
Румен Радев: Новая коллективная количественная цель – главный ожидаемый итог COP29

Новая коллективная количественная цель – главный ожидаемый итог Бакинской климатической конференции COP29.

Как передает Report, об этом заявил президент Болгарии Румен Радев, выступая на саммите лидеров COP29.

По его словам, новая цель призвана обеспечить финансирование климатических мер из всех возможных источников, в том числе из частного сектора.

"Лишь при достаточном финансировании удастся удовлетворить потребности в финансировании мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к новым реалиям. Основное внимание должно быть сосредоточено на потребностях наиболее уязвимых перед климатическими изменениями стран. В то же время мы должны активно продолжать противодействовать последствиям климатического кризиса, придерживаться пути декарбонизации глобальных энергетических систем", - сказал Радев.

Радев подчеркнул важность внедрения современных технологий, повышения энергоэффективности и модернизации энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что энергобезопасность должна оставаться главным приоритетом.

"Болгария намерена участвовать не только в региональных инициативах по энергетическому сотрудничеству. Мы будем укреплять связи между ЕС и другими странами, разделяющими наши приоритеты в области климатической нейтральности, справедливого энергоперехода, энергетической безопасности и пр.", - добавил он.

Румен Радев также поблагодарил Азербайджан за организацию COP29, назвав данную конференцию знаменательным событием в период политических вызовов, угроз безопасности и обострения климатического кризиса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Rumen Radev: New collective quantitative target main expected outcome of COP29
Версия на азербайджанском языке Rumen Radev: Yeni kollektiv kəmiyyət hədəfi COP29-un əsas gözlənilən nəticəsidir

Экслюзивные новости

Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
7 ноября 2024 г. 15:31
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
6 ноября 2024 г. 17:27
Генсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
ФотоГенсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
6 ноября 2024 г. 16:56
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
5 ноября 2024 г. 17:23
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
5 ноября 2024 г. 16:01
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
5 ноября 2024 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi