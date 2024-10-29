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Руководство Госпогранслужбы провело служебное совещание по COP29

Руководство Госпогранслужбы провело служебное совещание по COP29 Руководство Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана провело служебное совещание в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
COP29
29 октября 2024 г. 14:37
Руководство Госпогранслужбы провело служебное совещание по COP29

Руководство Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана провело служебное совещание в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщили Report в ГПС, совещание прошло в Командовании пограничного контроля в Международном аэропорту Гейдар Алиев с целью ознакомления с организацией пограничного контроля и проводимыми работами в рамках подготовки к COP29.

Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев и президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Самир Рзаев ознакомились со специальным техническим оснащением и средствами контроля.

На служебном совещании были заслушаны отчеты о проделанной работе, руководство ГПС дало необходимые рекомендации и поручения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDSX-da COP29-la bağlı görülən işlərə dair xidməti müşavirə keçirilib

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