Руководитель Национального музея Грузии посетил павильон AZCHEMCO в рамках сегодняшнего визита в Зеленую зону

Сегодня в рамках визита в Зеленую зону руководитель Национального музея Грузии член-корреспондент Академии наук Грузии профессор Давид Лордкипанидзе посетил павильон азербайджанского производителя жидких и водорастворимых удобрений компании AZCHEMCO.

Сегодня в рамках визита в Зеленую зону руководитель Национального музея Грузии член-корреспондент Академии наук Грузии профессор Давид Лордкипанидзе посетил павильон азербайджанского производителя жидких и водорастворимых удобрений компании AZCHEMCO.

Профессору Лордкипанидзе и прибывшим гостям был показан видеоролик, повествующий об истории проекта по восстановлению засоленных почв и возврату их в сельское хозяйство в рамках сотрудничества компании AZCHEMCO с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

Со стороны вице-президента компании Рифата Султан-заде прибывшим гостям были презентованы успехи компании по данному проекту, в которых на основе лабораторных исследований Azelab и Intertek было выявлено снижение показателя засоленности почвы с 3.6 до 0.3, и электропроводимости с 9140 до 291. Что подтвердило возможность использования засоленной почвы в сельском хозяйстве.

В завершении визита профессор Давид Лордкипанидзе разместил ростки клубники в восстановленной почве. На следующем этапе после созревания плодов образцы почвы и клубники будут переданы в Агентство Пищевой Безопасности Азербайджана для апробации на содержание химического следа.