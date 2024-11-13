Руэнна Хейнс: Финансовая поддержка поможет страдающим от последствий изменения климата странам встать на ноги

Финансовая поддержка поможет странам, страдающим от последствий изменения климата, встать на ноги.

Финансовая поддержка поможет странам, страдающим от последствий изменения климата, встать на ноги.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель команды климатической дипломатии председателя Альянса малых островных государств Руэнна Хейнс на панельной сессии "Климатическая справедливость и равенство" в рамках COP29.

По ее словам, изменение климата наносит серьезный ущерб малым островным государствам, и для их восстановления требуются значительные финансовые ресурсы.

"Например, в странах Карибского бассейна уровень доходов ниже, чем в других развивающихся странах, и даже доступ к кредитам там затруднен. Эти страны страдают от последствий изменения климата, хотя их вклад в него минимален. Они вынуждены брать кредиты, чтобы адаптироваться к новым условиям. Я считаю, что необходимо увеличить объем такого финансирования и расширить его источники".