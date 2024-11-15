Ровшан Наджаф: SOCAR взял курс на устойчивое будущее

Госнетфтекомпания SOCAR подтвердила приверженность более экологичному будущему и продолжающемуся пути к нулевым выбросам через целенаправленные усилия по внесению значимого вклада в глобальные климатические цели.

Госнетфтекомпания SOCAR подтвердила приверженность более экологичному будущему и продолжающемуся пути к нулевым выбросам через целенаправленные усилия по внесению значимого вклада в глобальные климатические цели.

Как сообщает Report, об этом заявил президент компании Ровшан Наджаф в ходе проходящего в рамках COP29 мероприятия "Прогресс SOCAR в декарбонизации: проблемы и достижения".

"В прошлом году на COP28 мы представили наше стратегическое видение по преобразованию SOCAR в международную энергетическую компанию с нулевым углеродным следом к 2050 году. Кроме того, мы стали соучредителями OGDC (The Oil & Gas Decarbonization Charter), укрепляя нашу приверженность амбициозным целям по декарбонизации вместе с нашими партнерами", - сказал он.

По его словам, спустя год компания остается приверженной этому видению и достигла значительного прогресса в достижении этих целей. "Важным шагом в нашем пути стало создание SOCAR Green для ускорения наших низкоуглеродных инициатив. SOCAR Green уже концентрируется на развитии проектов возобновляемой энергетики, исследовании и внедрении технологий утилизации и хранения углерода, повышении энергоэффективности и решений для хранения энергии, а также реализации инициатив в области зеленого водорода", - сказал он.

SOCAR Green будет руководить трансформационными усилиями по диверсификации энергетического портфеля и поддержке стремлений Азербайджана к чистой энергии, что особенно верно при решении глобальной задачи декарбонизации. .

"И цель будет достигнута. Почему? Потому что у нас есть поддержка правительства, поддержка партнеров, и ни одна компания не может достичь этих целей без поддержки своих акционеров, партнеров, заинтересованных сторон. И мы понимаем, что нет простого проторенного пути к достижению этих целей. Иногда нам придется менять курс, думать о том, что мы сделали неправильно, адаптироваться, корректировать и двигаться вперед", - подчеркнул SOCAR.

Он добавил, что некоторые компании боятся стоимости декарбонизации. "Если смотреть на это только с точки зрения доступных сегодня технологий и цен, да, это может казаться недостижимым. Но мы верим в науку, мы верим в инновации, и мы верим в инновации не только внутри SOCAR, но и среди наших партнеров", - заключил он.

И что хорошо, так это то, что все компании, приверженные достижению нулевых выбросов к 2050 году, делятся своими знаниями, технологиями.