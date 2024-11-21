Россия делится опытом: как перейти на экологически чистую экономику - ИНТЕРВЬЮ

Экологические вопросы становятся все более актуальными для всех стран мира, и Россия, обладая одной из крупнейших территорий в мире, играет ключевую роль в глобальной борьбе за сохранение климата. На полях климатической конференции COP29 в Баку в эксклюзи

Экологические вопросы становятся все более актуальными для всех стран мира, и Россия, обладая одной из крупнейших территорий в мире, играет ключевую роль в глобальной борьбе за сохранение климата. На полях климатической конференции COP29 в Баку в эксклюзивном интервью агентству Report заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Максим Корольков рассказал о том, как страна решает стоящие перед ней экологические вызовы, какие меры предпринимаются для снижения выбросов парниковых газов, а также о роли России в международном климатическом сотрудничестве.

- Максим Владимирович, какие экологические вызовы стоят сегодня перед Россией, и как страна их решает?

- С 2019 года в России реализуется национальный проект “Экология”, направленный на решение основных экологических проблем. Среди них - улучшение качества атмосферного воздуха, охрана водных ресурсов, управление коммунальными отходами, снижение стока загрязненных вод, сохранение биоразнообразия и лесов. Для каждого из направлений разработаны отдельные федеральные проекты со своими целевыми показателями.

Ключевая задача - достичь баланса между человеком и природой. Важно выйти на 100%-ный уровень компенсации использования лесных ресурсов: высаживать столько же деревьев, сколько вырубается, и восстанавливать природу в тех же объемах, что и используемые ресурсы. Эти меры уже показали свою эффективность. Сегодня президент России поставил новые цели на 2030 и 2036 годы. Для их достижения у нас есть все необходимые инструменты, накопленный опыт, компетенции и современные технологии.

- Какие меры предпринимаются для снижения выбросов парниковых газов, и каковы результаты?

- Важное направление работы - экологизация промышленности и энергетики. Такую работу проводим в наиболее загрязненных городах в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Также большое внимание уделяется восстановлению лесов, ведется национальный кадастр парниковых газов, который позволяет точно учитывать объемы поглощения и выбросов. Мы используем новые технологии подсчета, которые уже дают ощутимые результаты: фиксируются ранее незамеченные источники выбросов и эффект от реализованных мероприятий. Наши наработки были представлены накануне конференции COP29.

- Какую роль играет Россия в международном сотрудничестве по борьбе с изменением климата? Как Вы оцениваете инициативы развитых стран в этой области?

- Россия уделяет большое внимание сохранению климата, особенно в свете влияния таких факторов, как вечная мерзлота и Арктическая зона. Эти территории напрямую связаны с глобальными изменениями температуры. Мы развиваем системы мониторинга, чтобы понимать, как воздействуем на климат Арктики и планеты в целом.

Россия открыта к международному сотрудничеству и делится с партнерами своими данными и технологиями. Мы поддерживаем необходимость передачи современных технологий в развивающиеся страны, чтобы ускорить их переход на экологически устойчивые модели экономики.

- Какие ожидания связываются с COP29 и какова ваша повестка на данной конференции?

- Для нас важно представить достижения России в области снижения выбросов, сохранения водных ресурсов и продовольственной безопасности. Кроме того, мы рассчитываем получить обратную связь от других стран и усилить совместные усилия в сохранении климата.

- Как Вы оцениваете уровень организации конференции?

-Организация мероприятия впечатляет: выстроена четкая система взаимодействия, каждый участник может найти интересующие его темы и национальные стенды. Создана теплая и дружеская атмосфера, способствующая открытому диалогу.