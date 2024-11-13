Роналдиньо посетил павильоны COP29 в Баку

Легендарный футболист и чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдиньо посетил павильоны COP29 в Баку.

Легендарный футболист и чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдиньо посетил павильоны COP29 в Баку.

Как сообщает Report, ветеран футбола также посетил стенд Фонда Гейдара Алиева.

Отметим, что Роналдиньо завоевал титул чемпиона мира в 2002 году. 44-летний бывший полузащитник, начавший профессиональную карьеру в родном "Гремио", носил форму таких клубов, как "ПСЖ" во Франции, "Барселона" в Испании и "Милан" в Италии. В 1999-2013 годах он забил 33 гола в 97 матчах за сборную Бразилии.

Фото: Вугар Ханларов