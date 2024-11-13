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Роналдиньо посетил павильоны COP29 в Баку

Роналдиньо посетил павильоны COP29 в Баку Легендарный футболист и чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдиньо посетил павильоны COP29 в Баку.
COP29
13 ноября 2024 г. 16:07
Роналдиньо посетил павильоны COP29 в Баку

Легендарный футболист и чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдиньо посетил павильоны COP29 в Баку.

Как сообщает Report, ветеран футбола также посетил стенд Фонда Гейдара Алиева.

Отметим, что Роналдиньо завоевал титул чемпиона мира в 2002 году. 44-летний бывший полузащитник, начавший профессиональную карьеру в родном "Гремио", носил форму таких клубов, как "ПСЖ" во Франции, "Барселона" в Испании и "Милан" в Италии. В 1999-2013 годах он забил 33 гола в 97 матчах за сборную Бразилии.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на английском языке ФотоRonaldinho visits COP29 pavilions in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоRonaldinyo COP29 məkanındakı pavilyonları ziyarət edib

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