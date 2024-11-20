Ромина Пурмохтари: NCQG должна быть смелой и актуальной для достижения целей Парижского соглашения

Новая коллективная количественная цель по климатическому финансированию должна быть смелой и актуальной.

Новая коллективная количественная цель по климатическому финансированию (NCQG) должна быть смелой и актуальной.

Как передает Report, об этом заявила министр климата и окружающей среды Швеции Ромина Пурмохтари на заседании высокого уровня в рамках COP29.

"Сегодня мы переживаем переломный момент в истории человечества. Изменение климата – это не отдаленная угроза. Это то, что происходит здесь и сейчас, влияет на весь мир, требуя объединенных и неустанных действий", - сказала она.

По ее словам, Швеция призывает к срочным мерам в борьбе с климатическим кризисом, так как изменение климата угрожает существованию человечества.

"Швеция приветствует историческое соглашение, достигнутое на COP28 в Дубае. На COP29 мы должны почтить это наследие. Возобновляемая энергия занимает важное место в климатических действиях. Ядерная энергетика также играет ключевую роль в достижении глобальных нулевых выбросов. К 2050 году, утроив ядерные мощности по всему миру, мы сможем удержать повышение температуры в пределах 1,5 градуса и твердо противостоять изменению климата", - сказала Пурмохтари.

Министр подчеркнула, что перед COP30, который пройдет в следующем году в Бразилии, страны должны представить новые определяемые на национальном уровне вклады, и выполнить обязательства.

"Швеция готова быть надежным партнером в формировании и реализации амбициозных целей. Мы также намерены достичь климатической нейтральности к 2045 году. Наша стратегия опирается на использование инноваций и динамики нашего бизнес-сектора, многие представители которого присутствуют здесь на COP29, участвуют в разработке передовых решений в области возобновляемой, ядерной энергетики, устойчивого финансирования", - сказала министр.

Она также подчеркнула, что Швеция останется непоколебимым поставщиком климатического финансирования и уже увеличила свой вклад более чем на 80 миллионов долларов США.

"Однако для достижения целей Парижского соглашения нам необходима фундаментальная трансформация наших внутренних и глобальных экономических и финансовых систем. NCQG должна быть смелой и актуальной. Мы хотим, чтобы каждая страна взяла на себя обязательства по новой цели, те, кто в состоянии это сделать, вносили финансовый вклад, а страны-получатели вносили свой вклад через достижение результатов в климатических действиях на местах", - подчеркнула министр.