Роланд Прайс: Снижение уровня Каспийского моря оказывает негативное влияние на экономики прибрежных стран

Снижение уровня Каспийского моря оказывает негативное влияние на экономики прибрежных стран. Всемирный банк готов оказать им поддержку для смягчения этих последствий и повышения потенциала прикаспийских государств.
Как передает Report, об этом заявила региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс на мероприятии в рамках COP29 по вопросам обмеления Каспийского моря.
По ее словам, продолжающееся снижение уровня воды в Каспийском море является не только экологической проблемой, но и ограничением экономического развития.
"Снижение уровня воды уже оказывает влияние на экономику прибрежных стран. Некоторые суда могут быть загружены только на 50% от их вместимости, а часть установленного оборудования и построенной инфраструктуры уже считается непригодной для использования. По этой причине исследование Всемирного банка направлено также на выявление мер, которые могут быть реализованы для повышения устойчивости портов и судоходства в текущих условиях", - сказала она.
Прайс добавила, что ключевым моментом для региона является создание механизма мониторинга, который позволит странам Каспийского моря предпринимать промежуточные действия для смягчения и адаптации к уровням воды в этом водном бассейне.
По ее словам, Всемирный банк и Программа ООН по окружающей среде (UNEP) сейчас сотрудничают в разработке нового проекта, целью которого является укрепление потенциала стран-участниц для сохранения биоразнообразия Каспийского моря.
"Обзор проекта по Каспийскому морю, который, как ожидается, будет одобрен 20 июля 2025 года, направлен на оказание помощи странам в управлении загрязнением и улучшении сохранения биоразнообразия. Это будет достигнуто путем укрепления потенциала трех стран-участниц - Азербайджана, Казахстана и Туркменистана", - сказала она.
Прайс подчеркнула, что проект дополняет текущие усилия стран по выполнению обязательств Тегеранской конвенции и связанных с ней протоколов.
"На национальном уровне проект окажет поддержку трем странам в разработке новых протоколов и методов мониторинга загрязнения, а также в определении новых прибрежных морских охраняемых территорий", - сказала она.