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Роберт Мобили: Основная цель COP29 – пресечь причинение ущерба окружающей среде

Роберт Мобили: Основная цель COP29 – пресечь причинение ущерба окружающей среде Бакинская климатическая конференция COP29 является одним из крупнейших мероприятий как для Азербайджана, так и для всего мира.
COP29
12 ноября 2024 г. 10:08
Роберт Мобили: Основная цель COP29 – пресечь причинение ущерба окружающей среде

Бакинская климатическая конференция COP29 является одним из крупнейших мероприятий как для Азербайджана, так и для всего мира.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Албано-удинской христианской религиозной общины в Азербайджане Роберт Мобили.

По его словам, этому свидетельствует огромное число участников данного мероприятия. "COP29 нацелен ​​на защиту "зеленого мира". Основная цель – пресечь причинение человечеством ущерба окружающей среде. Недостаточно лишь сажать деревья, нужно беречь природу", - сказал он.

Мобили подчеркнул, что COP29 важное мероприятие в том числе с точки зрения пропаганды реалий Азербайджана в мире. "Гости также посетят Карабах, освобожденные от оккупации территории, увидят воочию, как Азербайджан развивает свои территории", - сказал он.

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Версия на английском языке Robert Mobili: COP29's main goal is to prevent environmental damage
Версия на азербайджанском языке Robert Mobili: “COP29 Azərbaycan üçün möhtəşəm tədbirdir”

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