Рик Дюк: Необходимо увеличивать инвестиции для сокращения выброса метана из органических отходов

12:43

Необходимо увеличивать финансирование в рамках борьбы с изменением климата в секторе органических отходов.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель специального посланника по климату Государственного департамента США Рик Дюк на мероприятии "Сокращение выбросов метана из органических отходов для климатических действий" в рамках COP29.

"Я хотел бы поблагодарить председательство COP29 за инициативу подписания Декларации о сокращении метана из органических отходов (ROW). Мы поддерживаем эту декларацию", - отметил он.

По его словам, мы должны убедиться, что инвестиции в сектор органических отходов максимально способствуют сокращению метана: "США работают совместно со Всемирным банком, Африканским банком развития и Агентством США по международному развитию в сегменте снижения выбросов метана от органических отходов. Мы ожидаем дальнейшего прогресса в этом направлении".