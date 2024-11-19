О нас

Рик Дюк: Необходимо увеличивать инвестиции для сокращения выброса метана из органических отходов

Рик Дюк: Необходимо увеличивать инвестиции для сокращения выброса метана из органических отходов 12:43
COP29
19 ноября 2024 г. 13:15
Рик Дюк: Необходимо увеличивать инвестиции для сокращения выброса метана из органических отходов

Необходимо увеличивать финансирование в рамках борьбы с изменением климата в секторе органических отходов.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель специального посланника по климату Государственного департамента США Рик Дюк на мероприятии "Сокращение выбросов метана из органических отходов для климатических действий" в рамках COP29.

"Я хотел бы поблагодарить председательство COP29 за инициативу подписания Декларации о сокращении метана из органических отходов (ROW). Мы поддерживаем эту декларацию", - отметил он.

По его словам, мы должны убедиться, что инвестиции в сектор органических отходов максимально способствуют сокращению метана: "США работают совместно со Всемирным банком, Африканским банком развития и Агентством США по международному развитию в сегменте снижения выбросов метана от органических отходов. Мы ожидаем дальнейшего прогресса в этом направлении".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Rick Duke: More investments needed to reduce methane emissions from organic waste
Версия на азербайджанском языке Rik Dyuk: "Tullantı sektorunda investisiyaların metan azaldılmasına dair faydalarını maksimuma çatdırdığından əmin olmalıyıq"

Экслюзивные новости

Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
19 ноября 2024 г. 13:29
Зеленая энергия и гидроэлектростанции: как Азербайджан и Кыргызстан планируют развивать энергосотрудничество - ИНТЕРВЬЮ
Зеленая энергия и гидроэлектростанции: как Азербайджан и Кыргызстан планируют развивать энергосотрудничество - ИНТЕРВЬЮ
19 ноября 2024 г. 10:17
ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
18 ноября 2024 г. 14:46
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
18 ноября 2024 г. 13:40
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
18 ноября 2024 г. 12:29
Ахмад Мохаммед Аль Сада: Катар и Азербайджан могут сотрудничать в области экологии и устойчивого развития
Ахмад Мохаммед Аль Сада: Катар и Азербайджан могут сотрудничать в области экологии и устойчивого развития
18 ноября 2024 г. 10:59
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
14 ноября 2024 г. 14:51
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
14 ноября 2024 г. 11:49
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
13 ноября 2024 г. 16:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi