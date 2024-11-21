Rhenus Group расширит сотрудничество с АЖД по международным транспортным коридорам

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и немецкая компания Rhenus Group планируют расширить сотрудничество по международным транспортным коридорам.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и немецкая компания Rhenus Group планируют расширить сотрудничество по международным транспортным коридорам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

На встрече с делегацией во главе с генеральным директором компании Rhenus Group Тобиасом Бартцем председатель АЖД Ровшан Рустамов рассказал о работах по модернизации и электрификации железнодорожной инфраструктуры в Азербайджане, а также об увеличении пропускной способности железных дорог по международным коридорам, проходящим через Азербайджан.

Было отмечено, что снижение выбросов углерода при грузоперевозках по международным коридорам является одним из основных вызовов, и для этой цели особенно важна цифровизация операций. На фоне роста международных грузоперевозок в последние годы АЖД активно сотрудничает с партнерами для привлечения новых грузов, а также диверсификации маршрутов по Среднему коридору.

На встрече состоялся обмен мнениями по возможностям сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.