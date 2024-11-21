О нас

Rhenus Group расширит сотрудничество с АЖД по международным транспортным коридорам

Rhenus Group расширит сотрудничество с АЖД по международным транспортным коридорам ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и немецкая компания Rhenus Group планируют расширить сотрудничество по международным транспортным коридорам.
COP29
21 ноября 2024 г. 15:48
Rhenus Group расширит сотрудничество с АЖД по международным транспортным коридорам

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и немецкая компания Rhenus Group планируют расширить сотрудничество по международным транспортным коридорам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

На встрече с делегацией во главе с генеральным директором компании Rhenus Group Тобиасом Бартцем председатель АЖД Ровшан Рустамов рассказал о работах по модернизации и электрификации железнодорожной инфраструктуры в Азербайджане, а также об увеличении пропускной способности железных дорог по международным коридорам, проходящим через Азербайджан.

Было отмечено, что снижение выбросов углерода при грузоперевозках по международным коридорам является одним из основных вызовов, и для этой цели особенно важна цифровизация операций. На фоне роста международных грузоперевозок в последние годы АЖД активно сотрудничает с партнерами для привлечения новых грузов, а также диверсификации маршрутов по Среднему коридору.

На встрече состоялся обмен мнениями по возможностям сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фото“Rhenus Group” ADY ilə beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri üzrə əməkdaşlığı genişləndirəcək

Другие новости из категории

Азербайджан и PowerChina Resources Ltd обсудили перспективы совместных инвестиционных проектов
ФотоАзербайджан и PowerChina Resources Ltd обсудили перспективы совместных инвестиционных проектов
21 ноября 2024 г. 16:30
НПО: Финансирование климата - лишь малая часть того, что было разграблено Глобальным Севером
НПО: Финансирование климата - лишь малая часть того, что было разграблено Глобальным Севером
21 ноября 2024 г. 16:29
Спецпосланник Нидерландов: Водный кризис может привести к потерям до 15% ВВП стран мира
Спецпосланник Нидерландов: Водный кризис может привести к потерям до 15% ВВП стран мира
21 ноября 2024 г. 16:21
Дети на COP29 призвали защитить планету и окружающую среду
ФотоДети на COP29 призвали защитить планету и окружающую среду
21 ноября 2024 г. 16:17
Анналена Бербок: Германия и Европа активно работают на COP29 для достижения успеха в климатической повестке
Анналена Бербок: Германия и Европа активно работают на COP29 для достижения успеха в климатической повестке
21 ноября 2024 г. 16:13
Министр Фиджи: Политики могут разработать планы для поддержки целей Парижского соглашения
Министр Фиджи: Политики могут разработать планы для поддержки целей Парижского соглашения
21 ноября 2024 г. 16:12
В Баку обсудили экологически устойчивое управление водными ресурсами в условиях изменения климата
ФотоВ Баку обсудили экологически устойчивое управление водными ресурсами в условиях изменения климата
21 ноября 2024 г. 16:00
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Британский министр: Климатический кризис неразрывно связан с нехваткой водных ресурсов
Британский министр: Климатический кризис неразрывно связан с нехваткой водных ресурсов
21 ноября 2024 г. 15:38
Опрос Фонда MAIRE: В Азербайджане 55% респондентов считают важным энергопереход
ФотоОпрос Фонда MAIRE: В Азербайджане 55% респондентов считают важным энергопереход
21 ноября 2024 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi