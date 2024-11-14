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Результаты проекта "Климатический сканер" представлены на COP29 в Баку

Результаты проекта "Климатический сканер" представлены на COP29 в Баку 12:44
COP29
14 ноября 2024 г. 13:21
Результаты проекта Климатический сканер представлены на COP29 в Баку

В рамках конференции COP29 в Баку представлены результаты проекта "Климатический сканер" (ClimateScanner), оценивающего действия правительств в борьбе с климатическим кризисом.

Как сообщает Report, доклад был представлен на мероприятии "На каком этапе находятся правительства в своей деятельности в области климата? - Результаты оценки ClimateScanner", организованном в рамках конференции.

Представитель Федерального счетного суда Бразилии, который в настоящее время возглавляет Международную организацию высших органов аудита (INTOSAI), Хуго Чудисон сообщил, что для оценки мер, принимаемых национальными правительствами в связи с климатом, 240 проверяющих прошли специальное обучение. Также в инициативу ClimateScanner вовлечены 141 высший орган аудита (ВОА), 61 из которых уже завершил оценку действий своих правительств.

Вице-президент Федерального счетного суда Витал ду Регу Филью отметил, что важную роль в данном процессе играет поддержка Азербайджана, который помогает перевести научные инициативы в международный масштаб. Он подчеркнул значимость проекта ClimateScanner в борьбе с изменением климата и анонсировал следующий важный проект под названием "Переходная энергетика", который также будет иметь значение в ближайшие годы.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке Фото"İqlim Skaneri"nin ilkin nəticələri təqdim olunub

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