Результаты обсуждений в Бонне окажут большое влияние на решения на COP29

Результаты переговоров в ходе климатической конференции в Бонне окажут большое влияние на решения, принятые на COP29 в ноябре этого года в Баку.

Результаты обсуждений в ходе климатической конференции в Бонне окажут большое влияние на решения, принятые на COP29 в ноябре этого года в Баку.

Как передает Report, об этом говорится в материале издания Euronews.

В Бонне обсуждаются такие вопросы, как климатическое финансирование, национальные планы действий стран в области климата, обеспечение справедливого перехода от ископаемого топлива и национальные планы адаптации.

В публикации отмечается, что определение новых целей для финансирования климатических программ из развитых стран для развивающихся станет ключевой задачей на COP29 в конце этого года.

"На конференции в Бонне странам предстоит достичь договоренностей, которые послужат основой для переговоров на климатической конференции ООН в Азербайджане. Это поможет определить, как может выглядеть климатическое финансирование после 2025 года, а также промежуточные цели для смягчения последствий, адаптацию, потерю и ущерб. Это также поможет определить, в какой форме будет осуществляться финансирование - в виде грантов или займов", - подчеркивается в материале.