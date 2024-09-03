Владанка Андреева: ООН признательна Азербайджану за приоритетное внимание к вопросам прозрачности

Крайне важно, чтобы страны представили свои первые двухгодичные отчеты о прозрачности, которые охватывают все выбросы во всех секторах.

ООН призывает страны представить свои первые двухгодичные отчеты о прозрачности, и указать общие объемы выбросов парниковых газов по всем секторам экономики.

Как передает Report, об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на панели в рамках диалога высокого уровня "Повышение прозрачности климатических вопросов посредством всеобщего участия в Расширенной системе прозрачности (ETF)" в Баку.

По ее словам, это необходимо для мониторинга прогресса в борьбе с климатическими изменениями и реализации NDC.

Андреева также подчеркнула, что ООН продолжит поддерживать Азербайджан в вопросах подготовки к СОР29 и запуска Бакинской глобальной платформы прозрачности.

"Организация Объединенных Наций выражает признательность Азербайджану за приоритетное внимание к вопросам прозрачности в области климата и за создание Бакинской глобальной платформы прозрачности", - сказала она.