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Владанка Андреева: ООН признательна Азербайджану за приоритетное внимание к вопросам прозрачности

Владанка Андреева: ООН признательна Азербайджану за приоритетное внимание к вопросам прозрачности Крайне важно, чтобы страны представили свои первые двухгодичные отчеты о прозрачности, которые охватывают все выбросы во всех секторах. 
COP29
3 сентября 2024 г. 10:27
Владанка Андреева: ООН признательна Азербайджану за приоритетное внимание к вопросам прозрачности

ООН призывает страны представить свои первые двухгодичные отчеты о прозрачности, и указать общие объемы выбросов парниковых газов по всем секторам экономики.

Как передает Report, об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на панели в рамках диалога высокого уровня "Повышение прозрачности климатических вопросов посредством всеобщего участия в Расширенной системе прозрачности (ETF)" в Баку.

По ее словам, это необходимо для мониторинга прогресса в борьбе с климатическими изменениями и реализации NDC.

Андреева также подчеркнула, что ООН продолжит поддерживать Азербайджан в вопросах подготовки к СОР29 и запуска Бакинской глобальной платформы прозрачности.

"Организация Объединенных Наций выражает признательность Азербайджану за приоритетное внимание к вопросам прозрачности в области климата и за создание Бакинской глобальной платформы прозрачности", - сказала она.

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Версия на английском языке Vladanka Andreeva: UN grateful to Azerbaijan for prioritizing transparency issues
Версия на азербайджанском языке BMT-nin rezident-əlaqələndiricisi: Şəffaflıq məsələlərinə göstərdiyi prioritet diqqətə görə Azərbaycana minnətdarıq

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