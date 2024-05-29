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Резидент-координатор ООН: Глобальные ожидания от СОP29 высоки

Резидент-координатор ООН: Глобальные ожидания от СОP29 высоки Глобальные ожидания от COP29 чрезвычайно высоки, ни одна Конференция сторон РКИК ООН не может позволить себе потерпеть неудачу.
COP29
29 мая 2024 г. 16:00
Резидент-координатор ООН: Глобальные ожидания от СОP29 высоки

Глобальные ожидания от COP29 чрезвычайно высоки, ни одна Конференция сторон РКИК ООН не может позволить себе потерпеть неудачу.

Об этом в интервью Report заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

"Предстоящая конференция по климату COP29 станет важным событием как для принимающей страны, так и для мирового сообщества. Эта встреча сыграет решающую роль в продвижении климатических действий в мировом масштабе", - сказала она.

По словам Андреевой, команда ООН в Азербайджане также рассматривает проведение COP как возможность для страны.

"Проведение этой сессии в Баку дает шанс использовать положительную динамику и повысить амбиции Азербайджана в области борьбы с изменением климата", - добавила резидент-координатор ООН.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin rezident əlaqələndiricisi: COP29 üzrə qlobal gözləntilər olduqca yüksəkdir
Версия на английском языке UN Resident Coordinator: Global expectations for COP 29 are exceptionally high

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