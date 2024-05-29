Резидент-координатор ООН: Глобальные ожидания от СОP29 высоки

Глобальные ожидания от COP29 чрезвычайно высоки, ни одна Конференция сторон РКИК ООН не может позволить себе потерпеть неудачу.

Глобальные ожидания от COP29 чрезвычайно высоки, ни одна Конференция сторон РКИК ООН не может позволить себе потерпеть неудачу.

Об этом в интервью Report заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

"Предстоящая конференция по климату COP29 станет важным событием как для принимающей страны, так и для мирового сообщества. Эта встреча сыграет решающую роль в продвижении климатических действий в мировом масштабе", - сказала она.

По словам Андреевой, команда ООН в Азербайджане также рассматривает проведение COP как возможность для страны.

"Проведение этой сессии в Баку дает шанс использовать положительную динамику и повысить амбиции Азербайджана в области борьбы с изменением климата", - добавила резидент-координатор ООН.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.