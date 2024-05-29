Резидент-координатор ООН: Глобальные ожидания от СОP29 высоки

Глобальные ожидания от COP29 чрезвычайно высоки, ни одна Конференция сторон РКИК ООН не может позволить себе потерпеть неудачу.
Об этом в интервью Report заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.
"Предстоящая конференция по климату COP29 станет важным событием как для принимающей страны, так и для мирового сообщества. Эта встреча сыграет решающую роль в продвижении климатических действий в мировом масштабе", - сказала она.
По словам Андреевой, команда ООН в Азербайджане также рассматривает проведение COP как возможность для страны.
"Проведение этой сессии в Баку дает шанс использовать положительную динамику и повысить амбиции Азербайджана в области борьбы с изменением климата", - добавила резидент-координатор ООН.
29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.
С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.