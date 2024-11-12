Реза Дегати: Проведение COP29 - огромный вклад в продвижение Азербайджана в мире

11:55

Проведение Азербайджаном климатической конференции COP29 является огромным вкладом в продвижение страны в мире.

Об этом в комментарии Report заявил известный фотожурналист Реза Дегати.

По его словам, в COP29 участвуют президенты и другие официальные лица многих стран, сотни известных людей. Они знакомятся с достижениями Азербайджана в области изменения климата и планами страны на будущее.

"Я очень рад, что являюсь участником этого мероприятия. Особенно меня привлекла "Зеленая зона". С точки зрения архитектора могу сказать, что эта зона подготовлена в соответствии с особенностями Азербайджана. Считаю, что по сравнению с предыдущими конференциями COP, в которых я участвовал, COP29 внесет более решающий вклад", - отметил Р. Дегати.