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Реза Дегати: Проведение COP29 - огромный вклад в продвижение Азербайджана в мире

Реза Дегати: Проведение COP29 - огромный вклад в продвижение Азербайджана в мире 11:55
COP29
12 ноября 2024 г. 12:09
Реза Дегати: Проведение COP29 - огромный вклад в продвижение Азербайджана в мире

Проведение Азербайджаном климатической конференции COP29 является огромным вкладом в продвижение страны в мире.

Об этом в комментарии Report заявил известный фотожурналист Реза Дегати.

По его словам, в COP29 участвуют президенты и другие официальные лица многих стран, сотни известных людей. Они знакомятся с достижениями Азербайджана в области изменения климата и планами страны на будущее.

"Я очень рад, что являюсь участником этого мероприятия. Особенно меня привлекла "Зеленая зона". С точки зрения архитектора могу сказать, что эта зона подготовлена в соответствии с особенностями Азербайджана. Считаю, что по сравнению с предыдущими конференциями COP, в которых я участвовал, COP29 внесет более решающий вклад", - отметил Р. Дегати.

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Версия на английском языке Reza Deghati: Azerbaijan's hosting of COP29 tremendous contribution to country's global promotion
Версия на азербайджанском языке Reza Deqati: "COP29-a ev sahibliyi Azərbaycanın dünyada daha da tanıdılmasına çox böyük töhfədir"

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